VIDEO: Drones vervangen taxi's, ambulances en hoogspanningswerkers

VideoDrones worden steeds populairder, maar behalve dat het leuk speelgoed is worden er veel nieuwe drones ontworpen die serieuze taken hebben. Zo wordt in China een drone gebruikt om afval van hoogspanningskabels af te halen. En in Dubai worden dit jaar voor het eerst vliegende passagiersdrones ingezet om de taxi te vervangen. Check de video om te zien wat drones nog meer in de toekomst bieden.