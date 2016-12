Video van de dag: e-sigaret ontploft in broekzak

Wie is de sport­per­soon­lijk­heid van 2016?

9:44 We hebben een heerlijk sportjaar achter de rug met grootse Nederlandse successen. Van Max Verstappen tot Michael van Gerwen en qua evenementen van het EK handbal tot de Olympische Spelen. Én de verwachtingen voor volgend jaar zijn natuurlijk hoog. In 'het sportjaar in lijstjes' vragen we de lezers van AD Sportwereld naar hun voorkeuren en verwachtingen in zeven categoriëen. We hebben de sporters en moment voor u genomineerd. Aan u de keus wie of wat het moet worden! Wie is de Nederlandse sportpersoonlijkheid van 2016? De uitslag wordt op 27 december bekend gemaakt.