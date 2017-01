Video van de dag: Zeeleeuw speelt met bezoeker

VideoEen zeeleeuw in de dierentuin van Saint Louis laat zich makkelijk dresseren. Op de video die maandag online kwam is te zien hoe een bezoeker, Brendan Crowley, bij het raam in het zeeleeuwenverblijf het dier met handbewegingen alle kanten op stuurt. Het dier, een Californische zeeleeuw, is van een vrij intelligente soort die ook graag in de buurt van mensen komt en makkelijk te dresseren is.