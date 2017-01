Virtuele Eva gaat asielzoekers screenen

Eva is een uit pixels opgebouwde dame die op een beeldscherm verschijnt. Ze kan vragen stellen en opdrachten uitvoeren, maar ook communiceren met andere programma's en informatie koppelen aan databases. Virtask heeft al om de tafel gezeten met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over de mogelijkheden van het gebruik van Eva.

In de huidige situatie worden vluchtelingen bij binnenkomst in Nederland bevraagd door meerdere mensen van de IND. Een dergelijk screeningsgesprek duurt gemiddeld zo'n twee uur, waarbij vaak drie professionals betrokken zijn, onder meer een tolk voor de vertaling. Het gebruik van Eva kan dit proces volgens Virtask versnellen. Ook wordt informatie sneller verwerkt, omdat het rechtstreeks wordt opgeslagen.

Proefdraaien

Dit jaar gaat Eva mogelijk proefdraaien in het asielzoekerscentrum in Zutphen. Niet om vluchtelingen op hun afkomst te screenen, maar op hun opleiding en werkervaring. Dan gaat het specifiek om asielzoekers die in Nederland mogen blijven, maar nog wachten op een huis. Ze worden gevraagd naar hun diploma's, beroep, werkervaring en ambities. Daarna wordt geprobeerd daar een gunstige woonplaats bij te vinden. Virtask is hier nog over in gesprek met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Zutphen.