Voedingscentrum waarschuwt voor halfgare burgertjes bij gourmet

Het Voedingscentrum wil mensen waarschuwen voor de verhoogde kans op een voedselinfectie bij het eten van niet goed doorbakken gemalen rund- en varkensvlees. Dat vlees zit vaak in kant-en-klare gourmetpakketten van de supermarkt, slager of groothandel. ,, Een hamburger kun je niet half rauw of rosé eten, het is niet hetzelfde als een biefstuk'', zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid van het Voedingscentrum. ,,In alle soorten gemalen vers vlees, zoals bijvoorbeeld worstjes en slavinken, kunnen schadelijke bacteriën voorkomen.''



Vervelende klachten zoals buikpijn, diarree en overgeven zijn na de voor velen traditionele gourmetkerstdis te voorkomen door hamburgers en ander rauw vlees goed door te bakken. Dat doodt alle schadelijke bacteriën, zoals E.coli, salmonella, campylobacter en ESBL. Van der Vossen adviseert: ,,Loop in een restaurant niet in de valkuil als een ober vraagt of je je hamburger medium of rood wil. Bestel je burger well done of doorbakken. Alleen bij biefstuk zou je die vraag mogen krijgen.''