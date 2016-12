Vos in Azencross verslagen door Cant

Staakt-het-vu­ren afgesproken voor heel Syrië

15:18 Het Syrische leger heeft een deal gesloten over een staakt-het-vuren in Syrië. Dat heeft de regering zojuist bekendgemaakt. Rusland en Turkije ondersteunen de wapenstilstand. Om 00.00 uur vannacht (lokale tijd) worden de wapens opnieuw neergelegd. Over een maand worden de vredesbesprekingen opnieuw opgestart.