Vos: Volledig Nederlands podium is mogelijk

Een nieuwe wereldkampioen komt er sowieso vanmiddag bij de vrouwen. Thalita de Jong, vorig jaar verrassend de sterkste in Zolder, zit geblesseerd thuis. Zij kwam vorige week hard ten val in de wereldbekercross van Hoogerheide en liep daarbij een scheurtje boven de knie op. Een fikse aderlating voor de Nederlandse equipe. ,,En natuurlijk ook heel vervelend voor Thalita’’, leeft Marianne Vos met haar mee.



Toch lacht de favoriet uit Babyloniënbroek als haar wordt gevraagd wat de kansen op een volledig Nederlands podium zijn. Dat was vorige week in de laatste wereldbekercross namelijk het geval. Vos: ,,Dat is zeker mogelijk, maar het is wel moeilijker geworden nu Thalita de Jong er niet is. En Annemarie Worst is ook erg goed, maar rijdt natuurlijk bij de beloften waar ze zomaar de titel kan pakken. Maar we blijven sterk in de breedte. Sophie de Boer komt altijd bovendrijven als het zwaar is en kan hier voorin meedoen als de dooi doorzet. Lucinda Brand is ook al een tijd in heel goede doen.”