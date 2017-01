Vrouw broedt een op Ebay gekocht emoe-ei uit

Gehecht

Kevin is inmiddels een volwaardig gezinslid, vertelt Charlotte aan Metro. Harrisons drie kinderen en partner Darren zijn erg gesteld op het dier. Maar Kevin heeft maar één loyaliteit: Charlotte. ,,Vanaf het moment dat hij geboren is, is hij volledig gehecht aan me. Hij denkt dat ik zijn moeder ben. Ik weet niet of het nu is omdat ik de eerste persoon ben die hij zag of omdat ik emoegeluiden nadeed toen ik hem aan het uitbroeden was”, aldus Charlotte.



Tijdens het broedproces heeft Harrison tips en tricks opgedaan op internet. Op YouTube leerde ze de geluiden die emoes maken en begeleidde Kevin daarmee in de laatste 12 dagen tot hij uitkwam. In totaal nam het broeden 48 dagen in beslag. Kevin kwam 5 januari ter wereld en sindsdien is zijn leven te volgen op Harrisons YouTube-kanaal.