Wim Uilenbroek was 18, toen hij besloot met zijn fotocamera het stationsgebied van Utrecht in te trekken. Sindsdien loopt hij met zijn hoofd in de stofwolken. Op z'n 66ste is Wims hoofdhobby nog steeds door een bouwhek kruipen om te kijken hoe de sloper en de betonvlechter hun werk doen.

Zondag gaf hij een lezing in het Mirliton Theater in Hoog Catharijne waarin hij vertelde over de bijna 50 jaar die hij doorbracht in de BZE (bouwput zonder einde).

Tijdscapsule

De krocht van Hoog Catharijne waar het Mirliton Theater zit verscholen, overtrof mijn stoutste verwachtingen qua tijdscapsule. Dikke ijzeren hekken sloten de bovengalerij af waar ooit mensen langs de prachtige etalages met goudkleurige kozijnen struinden. Achter de ramen van de verlaten Cosmokapper hing een poster van een jongen met George Michaelhaar uit de tijd dat de zanger nog jong, slank en ontzettend levend was.

En dan het Mirliton Theater met zijn barbieroze wastafels en zilveren plinten. Wat een museum van de seventies! De vloerbedekking was donkerbruin met lichtbruin. De bar had een buitengewoon hoog Boney M-gehalte. Waar is je glitterbadmuts als je hem nodig hebt? In het achterzaaltje hingen foto's uit de gloriedagen van Hoog Catharijne: de beeldschone Clarentuin met fontein, olijfbomen en parasolletjes waardoor het altijd zomer leek. Ik ging zitten op een beige plastic kuipstoel met donkerbruine bekleding en liet me door Wim ruim twee uur lang meevoeren langs een Utrecht dat ik nooit heb gekend. Ook een Utrecht waar mijn mond van openviel.

Quote Ik liet me door Wim ruim twee uur lang meevoeren langs een Utrecht dat ik nooit heb gekend.

Terwijl de broekspijpen van Wim op de foto's steeds wijder werden en zijn haren langer, zag ik een steeds grotere bouwvlakte ontstaan in het centrum van Utrecht. Een compleet station, een jaarbeurs, talloze huizen, hotels, cafés, winkels, zelfs het monumentale jugenstilpand De Utrecht: werkelijk alles ging tegen de vlakte voor de bouw van Hoog Catharijne. Zelfs grote delen van kasteel Vredenburg blies men op. Voor de oudere lezer van deze krant heel oud nieuws, maar voor mij als kind van de jaren 70, niet voor te stellen. Als je dit nu zou doen, zouden de juridische procedures alleen al een eeuw duren.

Ademloos keek ik naar Wims foto's. Ik had geen idee dat het nieuwe centraal station in de jaren 70 zo'n prachtig houten plafond had, met rode accenten. Wat een verschil met de huidige steriele koelkast.

Slopen en bouwen

Wim was geen sentimenteel type. De tijd gaat altijd verder, is zijn gevleugelde zin. Slopen en bouwen, dat is wat mensen doen en dat is goed voor de werkgelegenheid. Het houdt mensen bezig. ,,Over twintig jaar is dit nieuwe station ook weer te klein'', grinnikt hij halverwege zijn lezing.

Is er dan geen enkel bouwwerk waarvan Wim het onvergefelijk vindt dat het niet aan de sloopkogel is ontkomen?

,,Ja, De Utrecht, daar hadden ze overheen moeten bouwen en kasteel Vredenburg hadden ze nooit mogen opblazen.''