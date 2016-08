Waarom zou je nog sparen?

Gaan we ons spaargeld in een oude sok op zolder bewaren, of liever in het matras? Door de historisch lage spaarrente, bij grootbanken gemiddeld 0,5 procent per jaar, is de zoektocht naar alternatieven populair.



Het blijft koffiedik kijken, maar een verdere verlaging van de rente lijkt waarschijnlijker dan een verhoging. Gaan we Duitsland met een spaarrente van nog maar 0,05 procent achterna? Of moeten we zelfs gaan betalen (negatieve rente) om geld bij de bank te stallen?



Belastingvrij schenken

Dat de lage spaarrente een geliefd onderwerp op feestjes is, ondervinden financieel adviseur Peter Hendrikx uit Heeze en Amanda Bulthuis van de websites geld.nl en spaarrente.nl dagelijks aan den lijve. ,,Vooral over belastingvrij schenken aan kinderen en aflossen op de hypotheek krijgen we veel vragen", zegt de laatste.



In plaats van het spaargeld op een spaarrekening te laten staan, zijn er meerdere opties. Wie zijn spaarcenten niet nodig heeft, zou kunnen schenken. Bijvoorbeeld aan de kinderen, voor de aankoop van een woning of voor een studie. Maar let op: schenk je te veel, dan zadel je het nageslacht op met een extra belastingaanslag over de schenking.



Volgens Rabobank wordt met opgenomen spaargeld vooral de hypotheek afgelost. Daarmee zijn volgens de zegsman miljarden per jaar gemoeid. Financieel adviseur Hendrikx daarover: ,,Schulden aflossen is ook een vorm van rendement maken."



Ook beleggen blijft in trek. ,,Maar'', waarschuwt Bulthuis, ,,aan beleggen kleven risico's. Wie dit overweegt, moet zich hierin verdiepen. Of beleggen uitbesteden aan een vermogensbeheerder. Maar dat kost weer geld."



Wat kun je nog meer doen? Geld laten rollen is een optie, of via crowdfunding investeren in bedrijfjes. ,,Of sla je geld op in een kluisje. Die behoefte is door de lage spaarrente gegroeid", merkt directeur Jan Vermeulen van Fortados in Eindhoven.



Vreemde valuta

Sparen in het buitenland kan - mits binnen de Europese Unie - ook een mogelijkheid zijn. ,,Maar hou er wel rekening mee dat wie in een vreemde valuta spaart, valutarisico loopt", aldus Bulthuis.



Ondanks de zoektocht naar alternatieven sparen we met z'n allen flink door. Ons totale spaargeld (in juni bijna 20 miljoen euro) groeit. Maar het spaargeld dat we die maand hebben opgenomen (ruim 18 miljoen euro) stijgt óók.



Veilig of niet: uit een recente peiling van de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat veel spaarders meer spaargeld thuis gaan bewaren, zeker als we voor sparen bij de bank zouden moeten gaan betalen.