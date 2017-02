Wachten fans Harry Potter beloond

Ruim 2 miljoen kijkers voor halve finale The Voice

10:29 Ruim twee miljoen kijkers volgden gisteravond de halve finale van The Voice of Holland. De RTL4-show staat na het NOS Journaal (3.370.000 kijkers) op de tweede plaats in de ranglijst van best bekeken programma's. Flikken Maastricht zit The Voice of Holland op de hielen met 1,9 miljoen kijkers.