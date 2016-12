Wanneer scoor je de beste korting?

Januari is dé kortingsmaand. En als wij Nederlanders korting kunnen krijgen, dan gaan we ervoor. Desnoods plakken we eindeloos zegeltjes en sjoemelen we met elkaars kortingscodes.

Anne van der Heide (36) uit Utrecht zoekt, voordat ze iets koopt of bestelt, altijd eerst online naar kortingscodes. ,,Werkende codes worden vaak gedeeld op het forum van Viva. Ik gebruik codes als ik online iets koop, maar ook om gratis tijdschriften te lezen op tijdschrift.nl. Ik lees elke maand mooie glossy's voor niets."

Webwinkels plaatsen kortingscodes op kortingssites als Actiecode.nl en Kortingscode.nl. De één geeft 10 procent korting, de ander gratis verzending of een cadeau.

Abonnementen

,,Op veel spullen, maar ook op vaste lasten als verzekeringen, telefoon, gas en elektriciteit valt korting te regelen", weet Hilde Radt uit Tilburg. Zij coacht vrouwen die meer grip op hun geldzaken willen krijgen. ,,Vaak hebben telefoonbedrijven een aanbieding voor nieuwe abonnees, maar als je al lid bent geldt die niet meer. Daar heb ik wel een oplossing voor.''

Radt belt als haar abonnement ten einde loopt, met de provider om tóch korting te regelen. ,,Dan zeg ik dat ik heel tevreden ben, maar dat ik bij een andere provider een deal kan krijgen. Vaak geeft je eigen maatschappij dan toch een mooie korting.''

Dat trucje past Radt ook toe als contracten met verzekeraars, kabel- en energiebedrijven aflopen. ,,Omdat het bij abonnementen gaat om maandelijkse bedragen, loopt de jaarlijkse besparing flink op. Zonder de rompslomp van overstappen verdien ik gemakkelijk 200 euro per jaar. Dat is toch best veel geld voor een uurtje werk."

Januari

Het ligt er natuurlijk aan wat je koopt, maar voor veel artikelen zijn januari en juli voordelige maanden om korting te krijgen.

De meeste kledingwinkels beginnen een maand eerder al met de uitverkoop, maar in januari en juli lopen de kortingen hoog op, soms tot 70 procent. Januari is ook voordelig als je luxe cadeauartikelen en speelgoed nodig hebt. De prijzen daarvan dalen na sinterklaas en kerstmis. Ook kerstversiering is spotgoedkoop in januari.

De tweede week van januari is de goedkoopste week om te vliegen, blijkt uit onderzoek van reizensite Skyscanner. Gemiddeld kun je 12 procent besparen door in die week te reizen.

Auto

In andere maanden kun je extra voordeel behalen door seizoensproducten pas aan het einde van het seizoen te kopen. Bijvoorbeeld tuinmeubelen in augustus en september en schaatsen in april. De winkels willen van hun voorraden af en bieden deze producten voor spotprijzen aan. Een nieuwe auto kun je het best in november of december kopen. Dan willen de dealers hun quota voor het jaar nog halen en zijn er veel extra's te halen bij de dealer.

Vroeg in het jaar je reis boeken is ook voordelig, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Reisorganisaties hebben early bird kortingen die kunnen oplopen tot honderden euro's. Last minutes zijn aantrekkelijk qua prijs, maar het aanbod is vaak zeer beperkt. Het loont om bij het kiezen van een reis verschillende touroperators met elkaar te vergelijken. Vaak hebben ze allerlei kortingsacties door het jaar heen. Wacht dan niet met boeken, de aanbieding kan snel zijn verdwenen. Net als de reis.

Flexibel zijn in reisdata is ook handig. Zeker bij vliegreizen. Het kan veel geld schelen om op een doordeweekse dag te vliegen. Zo zijn de dinsdag en woensdag over het algemeen het goedkoopst om op te vliegen.

Radt boekt haar vakanties niet alleen vroeg, maar neemt meestal ook een kijkje over de grens bij het boeken van een vakantie. ,,Wij wonen in de grensregio. Omdat we twee jonge kinderen hebben, zijn we gebonden aan schoolvakanties. De schoolvakanties in het buitenland zijn vaak anders dan hier. Daarom boek ik regelmatig een reis vanuit België of Duitsland. Online gaat dat heel makkelijk. Je krijgt het laagseizoentarief, terwijl het bij ons duur is. Omdat we met z'n vieren zijn scheelt het soms wel vijfhonderd euro."

Radt raadt mensen aan om zich goed op prijzen te oriënteren. ,,Rondom sinterklaas en kerst doen speelgoedwinkels alsof producten in de aanbieding zijn, terwijl het in de zomer hetzelfde kost. Soms worden producten zelf iets duurder gemaakt voor de feestdagen."

Uit hun onderzoek naar aanbiedingen op parfum en cosmetica blijkt dat sommige winkels de prijs die ze doorstrepen eerst verhogen. Het lijkt dan alsof je 20 of 30 procent korting krijgt, maar de daadwerkelijke korting valt tegen.

Vragen om korting loont vaak, al vinden Nederlanders het niet prettig om te doen.

,,Ik vraag altijd en overal korting", zegt koopjesjager Johanna Dijkstra (38) uit Drachten. ,,Of ik nou bij Blokker ben of bij een elektronicazaak. Vaak levert het wat op. Bij ketens meestal niet, maar wel als het gaat om kleding of duurdere luxe artikelen. Ik bedenk vooraf een bedrag dat ik wil betalen, dat ligt meestal een stuk lager dan de officiële winkelprijs. Dat bedrag noem ik. Dan gaan verkopers vanzelf wat zakken met de prijs. Soms krijg ik korting, een andere keer wat extra's, ik ga zelden met lege handen naar huis. Kort geleden kocht ik een broek. Na een tijdje praten kreeg ik er twee T-shirts gratis bij. Ik voel me daar niet schuldig over. Winkeliers kunnen het missen. Andere mensen durven er misschien niet om te vragen, ik wel."

Radt adviseert mensen om uit te zoeken of er prijsverschillen zijn voor een zelfde product. ,,Als je weet wat iets kost in verschillende winkels heb je een goede positie om te onderhandelen. Als je een televisie ziet die elders goedkoper is, dan gaat een winkelier vaak wel mee met de prijs van de concurrent. Vooral elektronicazaken doen hieraan mee. Dan moet je natuurlijk wel kunnen aantonen dat het klopt wat je zegt. Kijk daarom voor je iets wil kopen altijd in winkels, folders en op internet."

Onderhandelen