Was Marilyn Monroe zwanger van Yves Montand?

De foto’s – zes stuks in totaal – zouden op 8 juli 1960 zijn genomen voor de Fox Studio in New York, toen Monroe werkte aan The Misfits met Clark Gable en Montgomery Clift als haar tegenspelers die net als de actrice kort na de opnamen overleden.



De suggestie wordt nu gewekt dat Monroe (1926-1962) tijdens de opnamen zwanger was van Montand (1921-1991) met wie de blonde seksbom een affaire had, terwijl zij op dat moment getrouwd was met de schrijver Arthur Miller. Montand had een relatie met collega Simone Signoret.



Vaker is gesuggereerd dat Monroe diverse miskramen had. Ook deze zwangerschap werd voortijdig onderbroken. Dat beweert de man die de zes foto’s kocht uit de nalatenschap van Frieda Hull (83)die in 2014 overleed. Vorig jaar werden de foto’s geveild in Las ­Vegas voor slechts 2.240 dollar.



Hull behoorde tot een groepje fans, bijgenaamd De Monroe Six, die de filmster overal volgeden om foto’s van haar te maken. Na verloop van tijd ontstond er een vertrouwensband met de Amerikaanse actrice die zich door Hull vaak liet fotograferen.