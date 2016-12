Wat doet het weer met Oud en Nieuw?

Nog één nachtje slapen en mogen weer om 00.00 naar buiten om (voor de liefhebbers) van het vuurwerk te genieten. Moet dat dit jaar met of zonder paraplu? En die sjaal en handschoenen? Goed nieuws: de jaarwisseling blijft droog, met in het hele land temperaturen van rond het vriespunt.

De afgelopen dagen was het op sommige plekken in het land flink mistig. Met Nieuw Jaar blijft die mist waarschijnlijk weg, maar het is wel vaak bewolkt, meldt Weerplaza. Er is kans dat tussen middernacht en 03 uur een vuurwerkmist ontstaat. Er staat in de nacht een matige, zuidwestenwind.

De andere kant van de medaille is dat het weer niet echt helpt in preventief opzicht. Een veilig weerbeeld is als regen vuurwerk wat niet is afgegaan nat maakt. Maar daarvan is ook geen sprake. Er komt in het nieuwe jaar misschien wel wat regen, maar op z'n vroegst aan het eind van 1 januari.

Afgelopen nacht was één van de koudste van 2016. Het KNMI heeft vandaag code geel afgegeven waarbij automobilisten rekening moeten houden met dichte mist en gladheid. Net als gisteren is het zicht in veel regio’s erg slecht, vaak minder dan 200 meter.

Regen in december 2016