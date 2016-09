'We stoppen nóóit met speuren naar slachtoffers'

Het kan wat vreemd ruiken rond het kantoor van forensisch patholoog Barbara Sampson in een van 's werelds grootste instituten voor dna-onderzoek, waarschuwt een medewerker. De autopsiekamers zijn vlakbij, en het werk gaat in een stad als New York altijd door. Elk jaar is autopsie op 5000 lichamen nodig en worden hier 50.000 bewijsstukken in bijvoorbeeld moord- of verkrachtingszaken bestudeerd. Ondertussen ligt er nog een vijftien jaar oude taak: identificatie van de slachtoffers van 9/11. Van 40 procent van de 2753 mensen die omkwamen in het World Trade Center is nooit een spoor gevonden. Nog bijna dagelijks proberen leden van een tienkoppig team onder leiding van Chief Medical Examiner Sampson dna te onttrekken aan botresten die in het puin van Ground Zero zijn gevonden. ,,Frustrerend werk'', zegt Sampson. ,,Het gaat langzaam en moeizaam.'' Aangetast Op alle 22.000 menselijke resten die zijn teruggevonden, zijn in de afgelopen vijftien jaar dna-testen uitgevoerd, maar 7585 resten zijn nog altijd niet van een naam voorzien. Ze zijn zozeer aangetast door vuur, vliegtuigbrandstof of bluswater, dat het dna vrijwel onherkenbaar is. Zo kan het dat nog altijd 1113 mensen zoek zijn. Sampson heeft het tot haar persoonlijke missie gemaakt om bewijs van hun dood te vinden. Door stug te blijven testen: na tien mislukkingen geeft een elfde test van hetzelfde stukje bot soms wél een dna-profiel. En door de grenzen van de wetenschap op te rekken. Als het met bestaande technieken niet lukt, ontwikkelen de New Yorkse onderzoekers zelf een betere methode.

Belofte

Na vijftien jaar dringt de vraag zich op: wanneer komt het moment dat Sampson het onderzoek moet staken? ,,Nooit", zegt ze resoluut. ,,We hebben wel eens een pauze ingelast totdat een nieuwe techniek beschikbaar was, maar we stoppen nooit. De toenmalige directeur van het instituut heeft een belofte gedaan aan de families: wat er ook voor nodig is, we doen alles om uw geliefden te vinden. We zien hier elke dag hoe belangrijk zoiets is voor families. Zonder identificiatie is rouw incompleet, en dat blijft nabestanden de rest van hun leven achtervolgen."



Sampson weet nog precies hoe indrukwekkend het was toen ze in september 2014 de ouders van het enige Belgische slachtoffer ontmoette. De vader en moeder van Patrice Braut raakten op leeftijd en waren bang dat hun kind pas teruggevonden zou worden als zij er niet meer zijn. ,,Toen ze in New York waren voor de jaarlijkse herdenking had ik de eer ze te vertellen dat we hem juist enkele dagen eerder hadden geïdentificeerd. Er zijn weinig dingen geweest die me zoveel voldoening gaven. Ze waren zo dankbaar, zo opgelucht."



Betrokken

Afstand houden van het verhaal achter het dna, geldt hier normaal gesproken, als bewijs in een strafzaak onder de microscoop ligt. Maar in dit geval zijn veel medewerkers hoe dan ook betrokken. Vanuit het instituut zag Barbara Sampson zelf hoe het tweede vliegtuig zich in een wolkenkrabber boorde. Mark Desire was al ter plaatse voordat de torens instorten, toen nog met het idee dat hij bewijs ging verzamelen van een crash.



,,We zijn getraind om neutraal te zijn en ons werk niet mee naar huis te nemen, maar het onderzoek naar 9/11 is compleet anders. We spreken geregeld met nabestaanden. Om uit te leggen waarom het zo lang duurt, bijvoorbeeld. En om voor ogen te houden waar we het voor doen."



Botfragmenten testen zonder veel kans op succes is voor een forensisch onderzoeker niet de spannendste klus, moet zij bekennen. Het doel is echter in steen gebeiteld: alle 2753 slachtoffers terugvinden. Sampson blijft hoopvol. Er komt een manier om dna uit minieme botresten van slechte kwaliteit te halen, verwacht ze. ,,Toen ik in de jaren tachtig begon met moleculaire biologie konden we ons niet vóórstellen dat we zouden kunnen wat we nu allemaal doen."