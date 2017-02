Weer arrestatie om mishandeling na begrafenis

De verdachte is volgens de politie een belangrijk lid van No Surrender. Bij de doorzoeking van zijn woning werden enkele duizenden euro's aan contanten in beslag genomen. In totaal heeft de politie vier verdachten in het vizier.



Naast de man die dinsdag werd opgepakt, worden een man uit Nieuwerkerk aan de IJssel, Amsterdam en Oss verdacht.



Het slachtoffer werd na de begrafenis van de vader van een lid van No Surrender in Bergen op Zoom afgetuigd in een bos bij Bergen op Zoom. Hij had botbreuken in zijn gezicht, bovenlichaam en ledematen. Zijn vroegere kameraden hadden hem opgedragen te melden dat hij een motorongeluk had gehad. In plaats daarvan stapte hij naar de politie.