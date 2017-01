Weer problemen met Belgische kernreactor vlakbij de grens

De oorzaak van de storing was een 'onregelmatigheid' in de verbinding tussen de centrale en het hoogspanningsnet. Daardoor kwam stoom vrij. Naar verwachting wordt de reactor woensdag weer opgestart, liet de beheerder aan Belgische media weten. Er is al tijden van alles mis met de kerncentrales in België.

Defect

België telt zeven kernreactoren, vier in Doel en drie in het Waalse Tihange. Geregeld valt er eentje stil door een onverwacht defect. De problemen roepen in de buurlanden vragen op over de veiligheid van deze centrales. De lokale Nederlandse politiek in de grensgebieden maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van de kerncentrales in Doel toen duidelijk werd dat de Belgische nucleaire toezichthouder FANC weinig vertrouwen heeft in de veiligheidssituatie ter plekke.