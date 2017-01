Weerplaza waarschuwt voor gladde wegen en vorst

,,Het gaat een koude nacht worden", zegt Michiel Severin van Weerplaza. ,,Met temperaturen van -1 tot -5 is er op uitgebreide schaal vorst. In het oosten van het land is het op dit moment al -4."



Er zal flink wat winterse neerslag vallen met sneeuwbuien in het binnenland en natte sneeuw aan de kust. Ook mist zorgt ervoor dat de wegen nat zijn. ,,In Overijssel en Gelderland is mist met zicht van onder de 250 meter."



In combinatie met de koude temperaturen zorgt dit ervoor dat de natte wegen gaan bevriezen en voor gladheid zorgen.



Ook morgen zetten de koude temperaturen zich voort met -1 graad in het grootste deel van het land. In het noorden gaat het zonniger worden en wordt het 2 tot 3 graden.