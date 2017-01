Wereldwijd ruim 600 vrouwenmarsen na inauguratie van Donald Trump

Het initiatief kwam na de overwinning van president Trump op 8 november. Met Trump als leider van de vrije wereld zouden de rechten van vrouwen, de LHBT-gemeenschap, gehandicapten en minderheden zoals Mexicanen, moslims en Afro-Amerikanen in het geding komen. Zo wil hij de financiering van Planned Parenthood, waar vrouwen hun anticonceptie kunnen halen en abortus kunnen plegen, intrekken. Illegale bewoners van de Verenigde Staten, die veelal uit Mexico of andere landen uit Midden-Amerika komen, wil hij terugsturen naar het land van herkomst.



,,De taal van de afgelopen verkiezing heeft ons beledigd, gedemoniseerd en bedreigd – immigranten met alle statussen, moslims en zij met andere geloven, mensen die zich identificeren als LHBT, Indianen, zwarte en donkere mensen, mensen met een beperking, slachtoffers van seksueel geweld – en onze gemeenschappen hebben pijn en zijn bang. We zijn geconfronteerd met de vraag hoe we de nationale en internationale bezorgdheden en angsten kunnen aangaan,” schrijft de organisatie, die de mars in Washington DC organiseert, op hun website.