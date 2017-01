Wild zwijn slaat toe in Ede: twee honden gewond

7-jarig meisje alsnog overleden na gezinsdrama Halfweg

17:07 Het 7-jarige meisje dat zondag ernstig werd verwond door haar vader in het Noord-Hollandse Halfweg is gisteren in de namiddag overleden. Dat bevestigt de politie. De 41-jarige vader van Turkse komaf schoot eerst zijn dochter neer en pleegde vervolgens zelfmoord.