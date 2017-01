Xandra Brood sleept band Wild Romance voor de rechter

Xandra Brood, de weduwe van rock-‘n-roll-legende Herman Brood, sleept morgen in Amsterdam de band Dany Lademacher’s Wild Romance voor de rechter. Wild Romance was de naam van de vroegere band van Herman en mag niet zonder toestemming van Xandra worden gebruikt.

Dany Lademacher was de vroegere gitarist van Herman Brood & His Wild Romance. De vennootschap Hitman heeft zich nu de domeinnaam danylademacherswildromance.nl toegeëigend en exploiteert de band. Achter Hitman zit vastgoedondernemer Jan ’t Hoen, die ook drummer is van Dany Lademacher’s Wild Romance. ,,Maar hij heeft echt nooit bij Herman gespeeld,’’ zegt Xandra die voor de rechtszaak verder niet veel wil zeggen over de zaak. Behalve: ,,Deze band bestaat al sinds eind 2014 geloof ik. We zijn hier al jaren mee bezig.’’

Volgens Xandra is het wel duidelijk dat zonder de toevoeging 'Wild Romance' de band van Lademacher en 't Hoen veel minder aan de weg zou timmeren. Hitman zou ook het logo en het portret van Herman Brood gebruiken bij het aanprijzen van tournees en cd’s, zónder toestemming van Xandra die claimt dat hier sprake is van schending van auteurs- en merkenrecht. Xandra Brood wil dat Hitman hiermee stopt. ,,Daar gaat het me om. Verder niet om Dany, met hem ben ik best goed.’’

Tribute