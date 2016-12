Zanger ontkomt aan crash door geboorte zoontje

Tenor Vadim Anayev had afgezegd voor het nieuwjaarsoptreden voor de troepen in Syrië. Er waren complicaties bij de geboorte van zijn derde kind. De 57-jarige zanger ontkwam zo aan de vliegramp die zondag aan bijna het hele Russische legerkoor het leven kostte en heel het land in rouw dompelde

Het verdriet van Rusland is vergelijkbaar met de treurnis onlangs in Brazilië na het neerstorten van een voetbalteam. Ook president Poetin leek aangedaan en riep vanuit St. Petersburg een dag van nationale rouw uit. Russische tv-zenders schrapten gisteren hun entertainmentshows en andere festiviteiten in de aanloop naar de kerstviering in januari.

Want bijna alle 92 slachtoffers waren in Rusland en ook Oost-Europa gevierde zangers, dansers en danseressen en muzikanten van een staatsensemble dat al sinds mensenheugenis geldt als de stem van de Russische strijdkrachten.

Ook in Nederland waren de heroïsche liederen en nostalgische ballades van het Red Army Choir vaak te horen met Kalinka als onomstreden publieksfavoriet.

In de war

,,Ik ben mijn vrienden en collega's kwijt. Sommigen ken ik al dertig jaar. Allemaal dood, ook vijf solisten. Ik ben totaal in de war", zei Anayev op de zender Russia Today. Volgend jaar zou hij met het koor op een zoveelste Europese tournee zijn gegaan. ,,Nu wil ik alleen maar bidden voor mijn vrienden."

Honderden Moskovieten legden bloemen bij het kantoor van het koor. Vooral onder oudere Russen komt de klap hard aan. Niet alle zangers van het legerkoor zaten in het toestel, maar wel driekwart van het ensemble, onder wie ook dirigent Valery Khalilov. In de Tweede Wereldoorlog, die aan ruim acht miljoen Russische soldaten het leven kostte, hielden de patriottische liederen de moed erin. Onder president Poetin genoot het oude repertoire nieuwe populariteit ook al was er zelfs een uitvoering van Happy van Pharrell Wiliams.

De Russische pianist Denis Matsuev vergeleek het ongeluk van het Alexandrov Ensemble met het neerstorten van de beroemde orkestleider Glenn Miller in de oorlog. ,,Dit was een uniek collectief dat wereldwijd onze cultuur vertegenwoordigde. Succes en uitverkochte zalen reisden met ze mee. Hun concerten waren altijd magisch."

Dr. Lisa

Alsof dit verlies niet groot genoeg was, verloren de Russen bij dezelfde ramp een ander icoon: Elizaveta Glinka (54), beter bekend als Dr. Lisa. Deze vermaarde chirurg was in Rusland zeer geliefd vanwege haar liefdadigheidswerk en haar pionierswerk in Rusland voor palliatieve zorg. Ze was op weg naar Syrië met medicamenten voor oorlogsslachtoffers. Dr. Lisa werd beroemd door haar hulp aan zieke daklozen in Moskou en haalde persoonlijk gewonde kinderen uit de oostelijke Oekraïne op voor verpleging in Russische ziekenhuizen. Recent was Dr. Lisa nog onderscheiden door Poetin voor haar goede werk.

De neergestorte Tupolev 154 was opgestegen vanaf een militaire basis nabij Moskou en maakte een tussenlanding in Sotsji om te tanken. Vandaar zou het doorvliegen naar Khmeimim, de Russische luchtmachtbasis nabij de Syrische stad Latakia aan de Middellandse Zee. Khmeimim werd vorig jaar in gebruik genomen als strategisch centrum voor de bombardementen op Aleppo en stellingen van Islamitische Staat. Vlak na het opstijgen ijn Sotsji stortte het toestel neer.