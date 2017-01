Zes jaar cel geëist voor overval door man die eerder baby doodschudde

Ze liepen pas tegen de lamp toen het hun chauffeur Sabrina D., het nichtje van Jeffrey S., te heet onder de voeten werd. Zij had het duo naar het huis gebracht en daar op hen gewacht tot de overval voorbij was. Toen er in opsporingsprogramma’s op tv aandacht aan de zaak werd besteed, stapte ze naar de politie. Ze zou 50 euro gekregen hebben om mee te rijden.

Volgens de hoofdverdachten was het hele idee van de overval juist van Sabrina (30), die wist dat er in het huis veel geld most liggen omdat de bewoner zou helen in gestolen spullen. Er zou 20.000 euro liggen. De overvallers gingen er uiteindelijk met slechts 1.200 euro vandoor. De slachtoffers zelf zeggen slechts 400 euro te missen.

Utrechter Jeffrey S. werd in 2015 veroordeeld tot drie jaar cel voor het doodschudden van zijn eigen baby, die toen nog geen maand oud was. Daarvoor werd hij in 2013 gearresteerd, maar ook weer voorlopig vrijgelaten omdat er onduidelijkheid ontstond over de doodsoorzaak van het kindje. Toen hij alsnog werd veroordeeld en meteen in hoger beroep ging, mocht hij het definitieve vonnis in vrijheid afwachten. In die tijd zou hij niet alleen de overval in Groenekan hebben gepleegd, maar ook een woninginbraak en verschillende diefstallen.