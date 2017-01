'Zieken en ouderen hebben 20 miljoen schuld'

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) schakelde vorig jaar incassobureaus in om in totaal voor bijna 20 miljoen aan openstaande zorgrekeningen te innen. Dat blijkt uit cijfers die Omroep Max bij het CAK heeft opgevraagd.

Dan zijn er volgens de onderzoekers ook nog 290.000 mensen die de premie voor hun zorgverzekering niet kunnen, of niet willen betalen. Deze mensen hebben zes maanden of langer hun zorgpremie niet betaald. Omroep Max zendt maandagavond live het Nationaal Zorgdebat uit op televisie, een programma over de gevolgen van bezuinigingen en hervormingen in de zorg.