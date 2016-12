Ziekenhuis gestopt met handen geven

Chirurgiepatiënten van het Radboudziekenhuis in Nijmegen krijgen geen hand meer van artsen en verpleegkundigen. In plaats daarvan gaat al sinds een jaar de hand zwaaiend in de lucht of volstaat een knipoog. De kans is groot dat het begroeten zonder handen normaal wordt op veel meer afdelingen.

,,Het betekent één contactmoment minder met de patiënt, en daarmee een verminderde kans op bacterieoverdracht. Dat kan van levensbelang zijn bij mensen die minder weerstand hebben. Dat is vaak het geval bij operatiepatiënten", zegt hoofd Kees van Laarhoven van de Heelkunde-afdeling.

Ruim een jaar geleden stond hij in de file en bedacht dat het voor de veiligheid in het ziekenhuis goed zou zijn het handen schudden achterwege te laten. Om niet als horken te boek te komen staan, is door de professionals een bord opgehangen bij de ontvangst. Tekst: 'Wij geven geen handen'.

Quote Patiënten kijken even raar op, je moet het uitleggen. Maar dan is er altijd volop begrip Kees van Laarhoven ,,Patiënten kijken even raar op, je moet het uitleggen. Maar dan is er altijd volop begrip", zegt Van Laarhoven. Ook bij visites, waar voorheen hoppend van patiënt naar patiënt naar hartenlust handen werden geschud, is dat tegenwoordig uit den boze.

Of het daadwerkelijk leidt tot minder infecties? ,,Wetenschappelijk valt dat niet aan te tonen. Maar het ligt zo voor de hand. Kijk naar de schijf van vijf die de WHO over handhygiëne heeft ontwikkeld. Dan zie je: een van de vijf contactmomenten en daarmee risicomomenten voor ziekteoverdracht wordt geëlimineerd."

Cultuuromslag

Natuurlijk was er een drempel. ,,Het voelt raar om geen hand te geven, je doet het al in een reflex. Je moet een echte cultuuromslag maken." Toch wordt de proef in het Radboudumc nu zo succesvol geacht, dat ook andere infectiegevoelige afdelingen eraan moeten. ,,Daarover gaan we in ieder geval de discussie voeren. Het zal even kosten om hele afdelingen te overtuigen. Maar het is een goed idee, is mijn overtuiging."

Ziekenhuisbestuurder Cathy van Beek is al helemaal om: ,,In de 'normale' wereld mag de schoonheidsmanie van mij wel wat minder, maar in een ziekenhuis dus niet."

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is het heel begrijpelijk dat het Radboudumc hiervoor kiest vanuit hygiëneoverwegingen.