'Zorg moet weer in handen van overheid'

Brandweer redt ree uit hekwerk in Winterswijk

8:24 Bij de steengroeve in Winterswijk is gisteravond een ree klem komen te zitten in een hekwerk. Het beest kon met zijn heupen niet door de spijlen en bleef daardoor steken. Volgens wijkagent Willem Saris moest de brandweer er aan te pas komen om het dier te bevrijden.