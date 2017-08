Bunnikse agrariërs pruimen spitsknip in de Achterdijk niet

Het plan om de Achterdijk in Bunnik af te sluiten voor doorgaand spitsverkeer, stuit op onbegrip en verontwaardiging bij vooral ondernemers in dit agrarische gebied.

Eveline Westeneng heeft samen met haar man een fruitbedrijf en een plattelandswinkel aan de Achterdijk. De knip in de weg, die een einde moet maken aan sluipverkeer richting Utrecht door het buitengebied van Houten en Bunnik, komt op steenworp afstand te liggen: zuidelijk van de Marsdijk, net vóór het buurtschap Vechten.

Westeneng is er fel op tegen: ,,Onze klanten komen uit Houten, Bunnik en Utrecht. De meesten tussen drie en zes uur. Vaak rijden ze op weg naar huis vanuit hun werk langs de winkel. Vanuit Bunnik en Utrecht kan dat straks niet meer. Voor ons betekent dat een flinke strop, de prijs die wij blijkbaar moeten betalen voor een verkeersluw buitengebied.’’

Vrijliggend pad

Het plan werd deze week tijdens een informatieavond in Bunnik openbaar gemaakt. Toen werd ook het idee gelanceerd fietsers een eigen, vrijliggend pad te gunnen tussen Houten en Odijk. Zij worden daarmee van de bestaande provinciale verbinding, de N410, afgehaald. Westeneng: ,,Er wordt al jarenlang gesproken over het sluipverkeer en wat je ertegen kunt doen. Ondernemers praten ook al jaren mee. Ondertussen vraag ik me wel af waarvoor we het eigenlijk doen? Provincie en gemeenten hebben ons voorgehouden dat de bereikbaarheid van lokale ondernemers niet in gevaar zou komen, maar dat is met die knip precies wél het geval.’’

Hoe de knip eruit komt te zien is niet duidelijk. Paaltjes, eenrichtingsverkeer, camerapoortjes, het wordt allemaal overwogen. De toezegging ligt er dat met ondernemers gesproken wordt over de concrete uitwerking. Westeneng: ,,Wij krijgen als ondernemers vast ontheffing, maar wat heb ik eraan als mijn klanten die niet krijgen?’’

Stadslandbouw

In de buurt, aan de Marsdijk, heeft ook Huub van der Maat een fruitbedrijf en plattelandswinkel. Ook hij voelt niets voor de knip. ,,Aan de ene kant wil de overheid dat we stadslandbouw promoten, en aan de andere kant maken ze het klanten uit de stad steeds moeilijker om bij ons op het erf te komen.’’

Zijn buurman Floor Oskam heeft een melkveebedrijf. Hij is niet van recreatieve klanten afhankelijk, maar wel van leveranciers en van de melkwagen, die een paar keer in de week langskomt. ,,Hoe zit die spitsknip eruit? Hoe lang duurt de spits? Ik moet het niet hebben dat ik de melk niet op tijd mee kan geven.’’

A12

In 2015 werd de Limesbaan in gebruik genomen, de provinciale ontsluiting van Houten op de A12. De verwachting was toen dat de weg al tot een flinke reductie van het sluipverkeer zou leiden. Dat blijkt tegen te vallen. Vandaar dat aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn, om de stroom sluipers te weren die nu de files op de A12 proberen te ontlopen. De knip in de Achterdijk en het fietspad tussen Houten en Odijk zijn daarvan de belangrijkste.

,,De overheid doet toch waar ze zin in heeft’’, reageert Paul Hendriks. Hij woont aan de provinciale weg N410, niet ver van Odijk. ,,Ons is beloofd dat deze route autoluw zou worden. Wat doen ze nu? Ze halen de fietsers eraf en de auto houdt gewoon, als altijd, ruim baan. Dat wordt nóg meer racen dan nu al het geval is.’’

Knip

Hendriks had graag een knip in de N410 willen zien. Dan was het gelijk gedaan met de drukte en de verkeersonveiligheid. Gemeenten en provincie hebben die optie overwogen, maar de keuze uiteindelijk niet gemaakt. De Achterdijk bij Vechten leek hen een betere plek. ,,Best zuur’’, zegt Hendriks. ,,De Achterdijk heeft jarenlang geroepen: ‘Hier geen knip!’, en daar krijgen ze hem toch. Wij hebben altijd gezegd: ‘Leg er maar een knip in’, en wij krijgen hem niet.’’