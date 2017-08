Man uit Leerdam (19) aangehouden voor steekpartij in Houten

Video Witteveen sluit: 'Waar moeten dames van onze leeftijd nu naartoe?'

26 juli ,,Waar moeten dames van onze leeftijd naartoe?’’, vraagt een oudere dame zich vertwijfeld af. Ze neust in het schap met kleurige blouses van modezaak Witteveen in winkelcentrum Het Rond in Houten. ,,Ik kom hier al jaren. Dit is mijn kledingzaak.’’