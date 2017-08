Directie UW Samenwerking informeerde 'te laat, onvoldoende en onjuist'

Colleges en raden van IJsselstein en Montfoort zijn jarenlang te laat, onvoldoende en onjuist geïnformeerd door de directie van UW Samenwerking over financiële tekorten en taakstellingen. Dat is het ontluisterende beeld dat een vandaag verschenen rapport schetst.

Het Openbaar Eindrapport van Strated Consulting is opgesteld in opdracht van de gemeenteraad van IJsselstein. Kwalijke hoofdrollen in dit traject zijn er volgens het rapport voor Jeroen van Delden, tot eind 2016 gemeentesecretaris van IJsselstein en algemeen directeur van UW Samenwerking, het ambtelijk samenwerkingsverband tussen IJsselstein en Montfoort. De andere persoon is Marjon Gadella, sinds 2014 directeur Strategie van UW Samenwerking en sinds 2016 gemeentesecretaris van Montfoort.

Van Delden bleef, ondanks toezeggingen medio 2016 dat er geen externe inhuur zonder dekking zou plaatsvinden, daarna externen inhuren zonder dekking. Volgens de opstellers van het rapport kon dit mede gebeuren omdat Van Delden lange tijd het alleenrecht had in de organisatie van UW Samenwerking. Ook over Gadella oordeelt het rapport hard: Gadella, die jarenlang voor de gemeente IJsselstein werkte, lichtte in juni 2016 wel het college van Montfoort in dat er extra geld nodig zou zijn over 2016, maar verzuimde deze zelfde informatie te delen met de gemeente IJsselstein.

1,5 miljoen euro tekort

Het rapport stelt ook dat de najaarsrapportage die de directie van UW Samenwerking eind 2016 aan de beide raden stuurde 'onjuist en onvolledig' was. De directie noemde daarin een bedrag van 2 ton overschrijding op externe inhuur, maar wist toen al dat het bedrag minimaal het dubbele zou zijn. Uiteindelijk bleek dat het tekort over 2016 bij UW Samenwerking 1,5 miljoen euro was, met als voornaamste oorzaak de kosten voor externe inhuur.

Het tekort leidde in februari 2017 tot het opstappen van het IJsselsteinse college. Het rapport noemt ook andere oorzaken voor het tekort over 2016 c.q. het niet halen van de taakstellingen voor 2017, 2018 en 2019. Zo was er geen businesscase gemaakt bij de start, ging de UW Samenwerking ten onrechte uit van een optimaal werkende regieorganisatie, leidde de aansturing tot onduidelijkheden, inefficiënties, hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuim en schoot op alle onderdelen de kwaliteit van de administratieve organisatie en de financiële beheersing van UW Samenwerking tekort. Ook reageerde de directie van UW Samenwerking niet adequaat op signalen over tekorten en werden bezuinigingen en investeringen gebaseerd op vage vermoedens en niet op kwalitatief verantwoorde doorrekeningen.

Van Delden wil niet op het rapport reageren. Gadella was niet bereikbaar voor commentaar.