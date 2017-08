IJsselstein maakt zich op voor 'sfeervol, gratis festival met kwaliteitsmuziek'

Het wereldmuziekfestival, dat voor de tweede keer aan de voet van de kasteeltoren wordt gehouden, heeft volgens Walter van Meijl, een van de grondleggers, altijd een geheel eigen plaats ingenomen binnen de IJsselsteinse evenementenwereld. Daar waar andere, commerciële festivals met grote bekende namen proberen hun tent uit te verkopen, draait het bij het IJsselFEstein vooral om de passie voor de muziek. ,,Als bestuur hebben we eigenlijk maar enkele uitgangspunten. Een daarvan is dat het bands moeten zijn die we zelf graag zouden willen zien. Een ander is dat het festival gratis moet zijn en ook belangrijk is dat er een goede ambiance is. Voor het publiek, maar ook voor de optredende artiesten.’’

Het feit dat het festival gratis is, betekent overigens niet dat er geen kwaliteit te zien is. Zo traden in de afgelopen negen jaar onder meer trompettist Eric Vloeimans, saxofonist Hans Dulfer en de band Sven Hammond op. ,,Muzikanten kennen het festival en spelen er graag’’, zegt Van Meijl. ,,En dat komt onder meer door het eigenzinnige karakter van het evenement.’’

Volledig scherm Tineke Postma © AD

Niet commercieel

Tineke Postma (39) knikt instemmend. Zij won in 2016 de prestigieuze Boy Edgar Prijs, de belangrijkste prijs in Nederland voor jazz en geïmproviseerde muziek. Postma, die al met de groten in de jazzwereld optrad en over de hele wereld wordt geboekt, woont inmiddels vier maanden in IJsselstein. Haar eerste indruk van het evenement was meteen positief: ,,Ik dacht: als ze mij benaderen is het vast niet commercieel. Tegelijkertijd wist ik ook dat het mensen zijn die zich oprecht in me hadden verdiept. Het past, kortom, bij de manier waarop ik naar muziek kijk.’’

Het festival begint om 15.00 uur 's middags. Het eerste live optreden, Rilan & The Bombardiers, staat om 16.00 uur gepland. Het Tineke Postma Quartet, de blikvanger van het festival, treedt om 20.30 uur op in de Saharatent. Om 22.45 uur ten slotte is het laatste optreden, van Steffen Morrison, met spetterende soul.

Voor het volledige programma: ijsselfestein.nl.