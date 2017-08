Jaarsveld blij met nieuw polsstokrecord: 'Dit doet de sport goed'

Hij is er over een kleine twee weken bij, de man waar heel polsstokverspringend Nederland al dagen over praat. Jaco de Groot uit Woerden verpulverde zaterdag in Zegveld het Nederlands record en staat op 26 augustus ook in Jaarsveld aan de start op het NK.

Volledig scherm In Jaarsveld dient de dijk als tribune. © William Hoogteyling

Voor polsstokvereniging Jaarsveld kon de megasprong van De Groot (31) niet op een mooier moment komen. De sport zit in de lift, de baan aan de Lek van Jaarsveld ligt er prima bij en dan wordt er ook nog eens verder gesprongen dan ooit tevoren. Een jaar geleden kwam de Fries Bart Helmholt tot 21.64 meter, maar De Groot ging daar zaterdag ver overheen: 22.21. Hij verbeterde het oude record met maar liefst 57 centimeter en is de eerste Nederlander die de magische 22-metergrens overschreed.

Polsstokverspringen is nog steeds een relatief kleine sport met ruim 200 actieve beoefenaars. Dat is wel ruim een kwart meer dan de 145 springers die er in 2007 waren. Bovendien verdubbelde het aantal verenigingen in de regio Utrecht en Zuid-Holland. Jaarsveld, Polsbroekerdam en Linschoten kregen de afgelopen jaren gezelschap van Vlist, Zegveld (heropgericht) en Stichtse Vecht.

Stilgestaan

„Dit doet onze sport goed. Een record levert een verhaal op en een verhaal betekent publiciteit en dat levert weer belangstelling op”, somt secretaris Didy Brokking van Jaarsveld de logische stappen op. „De sport heeft een tijdje wat stilgestaan, maar door de nieuwe materialen springen we verder en groeit de sport ook.”

Polsstokverspringen gebeurde lang met houten stokken. Dat werd later aluminium. De laatste jaren zijn de springstokken van carbon en wordt er alsmaar verder gesprongen. „Mensen zoeken toch ook naar sporten die een kick geven.”

De plattelandssport wordt alleen serieus bedreven in Friesland (fierljeppen) en in Utrecht en Zuid-Holland. De Groot kwam tot zijn enorme sprong op het Hollands Kampioenschap en dat record is uiteraard ook onder de Friese beoefenaars het gesprek van de dag. Zij zijn er over twee weken in Jaarsveld ook bij.

Zandbed

De baan in Jaarsveld ligt er volgens De Groot ook perfect bij om het record nog een keer aan te scherpen. „De baan is pas gerenoveerd, het zandbed ligt er mooi bij en er is ruimte genoeg om verder te springen.”

In Zegveld was De Groot bij een sprong van 23 meter in het publiek beland. Dat kan in Jaarsveld niet. Daar zit het publiek op de dijk. Vanaf de Lekdijk is de baan goed te zien: bij mooi weer stappen hordes dagjesmensen er van de fiets om het bijzondere fierljeppen te aanschouwen. „Die mensen vragen we toch altijd om naar het terrein te komen óf om door te fietsen. De dijk loopt anders helemaal vol”, zegt secretaris Brokking.

Volgens Brokking is het allang niet meer zo dat alleen boerenzonen en -dochters over sloten springen en elkaar zo de loef proberen af te steken. „Plattelandsgemeentes zijn natuurlijk wel bij uitstek geschikt voor zo'n sport, maar daar wonen uiteraard ook niet meer alleen maar boeren.”