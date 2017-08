Warm bad voor 'Snelle Sjaan' in IJsselstein

Jaarsveld blij met nieuw polsstokrecord: 'Dit doet de sport goed'

16:20 Hij is er over een kleine twee weken bij, de man waar heel polsstokverspringend Nederland al dagen over praat. Jaco de Groot uit Woerden verpulverde zaterdag in Zegveld het Nederlands record en staat op 26 augustus ook in Jaarsveld aan de start op het NK.