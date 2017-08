Gaan we straks kleuters in de handboeien slaan?

Met kromme tenen heb ik het artikel over kleuters die radicaliserend gedrag vertonen gelezen. Na de recente aanslagen begrijp ik dat de angst voor terreur steeds groter wordt. Wij zijn bang en moeten met zijn allen samenwerken om radicaliserend gedrag in een vroeg stadium te signaleren. In dit proces moeten we niet uit het oog verliezen dat het gedrag van 'de ander' niet per se een signaal van radicalisering is. Assimilatie is niet de oplossing, het verketteren van een religie ook niet.



Ik vind het een kwalijke zaak dat kinderen uit de kleuterklas beschuldigd worden van radicaliserend gedrag. Iemand een varken noemen of ongelovige, wil niet zeggen dat we hier te maken hebben met een terrorist in spe. Zij zeggen varken of ongelovige, wat zeggen andere kinderen? Het is een manier van ruziemaken. Wat pedagogisch gezien uiteraard bestraft dient te worden en wat onder de categorie opvoeding valt.

Koran citaten

Wat is er mis mee dat kleuters citaten uit de Koran reciteren? Veel islamitische kinderen leren op jonge leeftijd Koranverzen. Net zoals christelijke kinderen leren om voor het slapen gaan te bidden. Is dit radicaliserend gedrag? Dat jonge kinderen de islamitische doctrine meekrijgen in de opvoeding is niet gek. Binnen elk gelovig gezin zullen religieuze zaken worden besproken.



Dat islamitische kinderen al op jonge leeftijd leren om jongens geen hand te geven mag gezien worden als overdreven. Maar om dit te zien als voedingsbodem voor radicalisering gaat een tikkeltje te ver. Moordbewegingen maken naar andere kinderen, het is vreselijk dat het gebeurt. Maar je ziet ook kleine kinderen oorlogje spelen en schietbewegingen maken.



Het is verkeerd dat kinderen dit gedrag vertonen. Ik vind het gevaarlijk om in plaats van te kijken naar hoe pedagogisch om te gaan met pestkoppen en kinderen met gedragsproblemen, hen als radicaliserend te bestempelen. Kinderen radicaliseren niet, kinderen kopiëren.

Quote Een kind dat iemand een varken noemt, is nog niet meteen een terrorist in spe

Uithuwelijken