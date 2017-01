Werken na je pensionering blijft een heikel punt

'Na je pensionering lekker blijven werken, ik kan het aanbevelen'

Waarom maken al die mensen zich toch zo druk over het korten of niet indexeren van hun pensioen? Als je gezond bent na je pensionering, blijf je gewoon doorwerken. Er is een groot aanbod bij uitzendbureaus voor 65-plussers. Ik ben een vrouw van 70. Ik ben heerlijk blijven werken na mijn 65ste en werk nu al 51 jaar aan één stuk door.



In Nederland is werken helaas voor veel mensen een vies woord geworden. Ik vind het nog steeds heerlijk en geniet van elke dag. Je maakt van alles mee, stompt niet af en we hebben met elkaar veel plezier en dus geen tijd om na te denken over wel of niet korten van het pensioen. Briefschrijver Maiburg zou bijvoorbeeld ook eens kunnen denken aan de mensen in de onvoorstelbare hel van Aleppo, dan zou hij elke dag zingend wakker worden. Er is geen enkel land in de wereld waar de politiek volmaakt is en waar eenieder zich erin zou kunnen vinden.



Maar kom op zeg, we leven hier in een paradijs: geen oorlog, geen honger, geen extreme armoede, goede gezondheidszorg, et cetera. Probeer er iets van te maken, kom voor jezelf op. Dan heb je ook geen partij nodig die opkomt voor jouw 'belangen'. Het is heel jammer dat te veel Nederlanders vallen in de categorie calvinistische zeurpieten, althans dat is mijn ervaring.



Irene Wischhoff, Vianen

En de jongeren dan?

Mevrouw Wischhoff maakt zich niet druk of ze al of niet gekort wordt op haar pensioen, je blijf toch gewoon doorwerken als je gezond bent na je pensionering (Brief van de dag 13-1). Dat zij daarmee de jongeren van een baan afhoudt komt niet in haar op, ook zij had via een regeling met vervroegd pensioen kunnen gaan als haar persoonlijke situatie dat toeliet. Dan had zij vrijwilligerswerk kunnen gaan doen, mits zij dan geen werklozen voor de voeten loopt.



Jongeren en 50-plussers solliciteren dag in en dag uit voor een baan, dat lukt soms wel maar meestal niet. Of ze krijgen een baan aangeboden om dan na een bepaalde tijd ontslagen te worden. In ieder geval voordat zij het recht hebben op een vaste overeenkomst. Zijn of haar opvolger(ster) staat al gereed om opgeleid te worden voor die functie.

Th. Jansen, Maarssen

Zij heeft makkelijk praten



Irene Wischoff uit Vianen geeft in haar brief van de week wel een zeer eenzijdig beeld van gepensioneerden. Zij heeft makkelijk praten, dat ze als zeventigjarige gepensioneerde nog zo vitaal is dat ze gewoon door kan blijven werken. Ondertussen verwijt ze anderen die niet zo fortuinlijk zijn dat ze calvinistische zeurpieten zijn die afstompen en hun tijd verkeerd besteden.



Gefeliciteerd Irene, dat je niet in Aleppo woont en alle dagen zingend naar je werk kan gaan. Als 76-jarige ga ik ook alle dagen naar mijn vrijwilligerswerk, waardoor vluchtelingen uit onder andere Aleppo mogelijk iets meer perspectief krijgen. Overigens ben ik het met je eens dat we hier in een paradijs leven, maar nog lang niet iedereen. Daar kan de lang niet volmaakte politiek nog wel het nodige aan doen. Zonder namen te noemen begrijp ik dat jouw partij genoeg is opgekomen voor jouw belangen. Ik vraag me wel af of ze daarbij geen belangen van anderen heeft geschaad. Ik kies voor voor een partij die oog heeft voor ieders belang en vooral lusten en lasten eerlijk weet te verdelen.



Krijn Coppoolse, Wijhe

Er moest geld bij



Ik kan niet nalaten te reageren op de brief van Irene Wischhoff. Ook ik werkte na mijn 65ste via een uitzendbureau, heb met veel plezier gewerkt. Totdat ik geconfronteerd werd met de Belastingdienst. Ik had op jaarbasis 9000 ( ja je leest het goed 9000) euro verdiend, waar, zoals verteld 25 procent belasting was ingehouden (= 2250). Mijn normale belastingaanslag was opgehoogd (ingecalculeerd) met 500 euro.



Echter heel onverwacht werd ik geconfronteerd met nog een aanslag van 4450 euro, puur omdat ik een bepaalde grens was gepasseerd, waarbij allerlei aftrekposten vervielen. Een klein optelsommetje 2250+500+4450=7200 aan belasting, terwijl je ook nog geen reiskostenvergoeding kreeg, blijft over 1800 euro, dat komt neer op ca. 2 euro per uur, met andere woorden; er moest geld bij.



Alle werkzaamheden per direct gestaakt, want je werkt niet voor de Belastingdienst toch? Jammer ik had het best naar mijn zin, onder de mensen, bezig zijn, geraniums de deur uit. In mijn geval verpest de overheid het doorwerken na pensionering, Ik ben nu 71, stond op mijn 13e al in een conservenfabriek als vakantiewerker.



Pim Arentsen, Zoetermeer