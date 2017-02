Allergiepatiënten mijden op grote schaal feestjes

Vier op de tien mensen slaat zelfs vijf keer per jaar of vaker een verjaardag of andere sociale activiteit over om deze reden. Dat blijkt uit een enquête van het Allergieplatform onder 866 mensen, die overgevoelig zijn voor noten, pinda's, gluten, lactose of koemelk. De meest genoemde klachten zijn buikpijn en diarree. Een voedselallergie - of overgevoeligheid heeft grote invloed op het dagelijks leven, stelt het gros.



Etentjes buiten de deur zijn niet meer ontspannen. Meer dan de helft presteert slechter op school of werk en heeft de afgelopen maand meer dan vijf nachten slecht geslapen. Maar het grootste struikelblok: niemand neemt hun klachten serieus. Allergoloog Hanneke Oude Elberink aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) herkent het onbegrip in de omgeving. ,,Wie al de moed heeft om te vragen 'kun je misschien een feestje organiseren zonder pinda's' krijgt vaak de reactie: daar ga ik niet aan beginnen. Of: zo erg is het toch niet?"



Niet meer genieten

Deze patiënten zijn volgens de allergoloog voortdurend alert. ,,Zelfs als ze niks eten, kunnen ze door een zoen of schudden van een hand al in aanraking komen met allergenen. Genieten van een feestje is er niet meer bij." Vorige week had ze nog een man met een melkallergie op haar spreekuur. Hij dacht een melkvrije pannenkoek te hebben besteld in een restaurant, maar kwam bedrogen uit. In shock verkerend werd hij naar het ziekenhuis gebracht.



Vier procent van de bevolking kampt met een dergelijke, ernstige voedselallergie. Minstens even zoveel mensen claimen allergisch te zijn, maar zijn dit beslist niet, zegt Oude Elberink. ,,Eerst was het mijden van kleurstoffen een hype, nu zijn het gluten. Jezelf etiketteren geeft veel mensen het gevoel dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun (buik)klachten."



Zelfdiagnose

Ook binnen het onderzoek van het Allergieplatform, dat werd uitgevoerd door studenten van de Haagse Hogeschool, heeft 30 procent zélf de diagnose gesteld. Niet doen, zegt de arts van het UMCG. De enige die een voedselallergie kan vaststellen is de dokter. ,,Door al die mensen die een placebo-dieet volgen, nemen restaurants het niet meer zo nauw met gasten die daadwerkelijk een allergie hebben."



Toch ziet ze ook voordelen van voedselhypes. ,,Zo komen er nu veel meer alternatieve producten op de markt voor bijvoorbeeld mensen met een echte glutenallergie." Bovendien is de groep die zelf voor dokter speelt vaak heel bewust met voeding bezig, constateert ze. ,,Ze kiezen voor verse producten en staan zelf in de keuken. Dát zou de reden kunnen zijn dat die groep daadwerkelijk minder klachten ervaart."