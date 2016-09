Bijzondere creaties tijdens New York Fashion Week

Meisje (5) 'trouwt' met grote liefde en sterft zes uur later

13 september Het was de grootste wens van de 5-jarige Mary Massey om ooit te trouwen met haar vriendje Damien (6). Op haar ziekenhuisbed brak het grote moment aan. Het koppeltje 'trouwde'. Amper zes uur later overleed de 'bruid' in het Cook Children's Hospital in het Amerikaanse Dallas.