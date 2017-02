Carnavalsboxer van studenten zorgt voor verkoopexplosie

Het kledingstuk is speciaal voor carnaval bedacht. Tom Faas uit Roosendaal, één van de bedenkers van Kangaroo Underwear, is blij met het onverwachte succes. ,,We wisten dat we een leuk product hadden, maar deze explosie hadden we niet verwacht.''



Faas benadrukt dat de onderbroeken ook voor andere activiteiten geschikt zijn, zoals bij het sporten of op vakantie. Echt helemaal uniek is de onderbroek met zakken overigens niet helemaal. ,,Het is bijna onmogelijk om 100% uniek te zijn'', stelt Faas. ,,Onze onderbroek onderscheidt zich door de kwaliteit en het model. Ze zijn gemaakt voor de functionaliteit."



Wie overigens zo'n broekje met carnaval wil aandoen moet er wel snel bij zijn. In de webshop zijn er namelijk nog maar 50 stuks over, in enkele kleuren. De volgende levering is pas half maart.