Echte mannen weten van aanpakken, hebben geen hulp nodig tussen de lakens - laat staan seksboeken. Met dat huizenhoge cliché in het achterhoofd schreef de Belgische seksuoloog Wim Slabbinck het boek Waarom mannen geen seksboeken kopen. Daarin ontkracht hij elf mythes over mannen en seks, zoals deze vijf.

1 Mannen denken om de 7 seconden aan seks

Mannen bulken van het testosteron en hebben dus altijd zin. Want mannen denken om de 7 seconden aan seks. Toch? ,,Helemaal niet. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat mannen er om de 42 minuten aan denken. Vrouwen iedere 77 minuten." U vindt dat nog veel? Weet dan dat de proef gebeurde bij universiteitsstudenten. "Die hebben daar nog tijd voor."

Dat mannen vaker dan vrouwen aan seks denken heeft onder meer te maken met opvoeding en rolpatronen. ,,Jongens leren al snel dat ze aan hun verlangens mogen, zelfs moeten, voldoen. Ze zien pikante tijdschriften en merken dat porno op hen is afgestemd. Logisch dat ze dan meer naar seks verlangen. Bij driekwart van de mannen borrelt dat verlangen trouwens spontaan op. Bij vrouwen gebeurt het net andersom: zij hebben meestal een responsieve lust, die voortvloeit uit fysiek contact en opwinding." Slabbinck benadrukt dat het een niet beter is dan het ander en al zeker niets zegt over hoe graag je partner je ziet.

2 Size matters

Maar voor eens en voor altijd: de lengte van je penis doet er echt niet toe.,,Neem alle onderzoekjes die in vrouwenbladen verschijnen met een stevige korrel zout. Op het zicht zullen vrouwen een lid kiezen dat enkele centimeters groter is dan het gemiddelde." Maar als het puntje bij paaltje komt, nemen vrouwen met kleiner genoegen. Negen op de tien vrouwen heeft geen probleem met de lengte van hun partners jongeheer. Ook puur biologisch speelt lengte geen rol.,,Een vagina weet met elke penis raad. Ze komt gewillig naar kleine exemplaren, en rekt zich uit bij lange." Schrap die penisverlenging ook maar van je kerstgeschenkenlijstje, want er bestaan geen zinvolle verlengingen.

3 Echte mannen krijgen altijd een stijve

,,Af en toe hapert de machine eens, dat is de normaalste zaak van de wereld. Roken en alcohol zijn bekende dooddoeners, maar ook overgewicht, suiker, sloten koffie en te veel cholesterol zijn niet erectiebevorderend. Het is ook normaal dat je op latere leeftijd meer moeite hebt om je lid te rechten. Laat de motor goed warmdraaien. Je tankt nu geen super meer, maar diesel. Ook sporten en fysiek werk verzetten komen de fitheid van je penis ten goede.

Wat helemaal niet klopt, is dat een ochtenderectie standaard is. Slechts één op tien mannen zegt (bijna) altijd een stijve te hebben als hij wakker wordt. Een 'ochtenderectie' bestaat eigenlijk niet, het gaat om nachterecties. Vier à vijf keer per nacht krijg je tijdens je remslaap (de fase na je diepe slaap, waarin je droomt; red.) een spontane stijve. Als je wekker je plots uit een andere fase wekt, is er geen sprake van een erectie."

4 Geen seks zonder orgasme

,,Het herenorgasme is meestal het slotakkoord van seks. Daar wringt het schoentje, want als het niet gebeurt, beschouwen we seks niet als volwaardig. Dat dwingende karakter mag overboord. Je focust je dan te veel op een prestatie, niet op plezier. Dat brengt stress met zich mee. Anderzijds zijn orgasmes - solo of met twee - wel gezond. Ze houden je bloeddruk op peil, bevorderen doorbloeding van huid en spieren, fungeren als slaapmiddel, zijn goed tegen hoofdpijn en vormen - echt waar - een remedie tegen de hik." Ook straf: sperma is bij een orgasme even snel als Usain Bolt, zo'n 45 kilometer per uur.

5 Te snel klaarkomen is een probleem

Het is de grootste nachtmerrie van iedere man: te vroeg klaarkomen. Maar als we de letter van de wetenschap exact volgen - een zaadlozing is vroegtijdig als een man na minder dan één minuut na penetratie klaarkomt en hij er last van ondervindt - blijkt 'maar' 3,7 procent van de Vlaamse mannen daarmee te kampen. Het is ook een fabeltje dat een vroegtijdig orgasme altijd een seksuele stoornis is. "Maar we moeten de situatie ook niet minimaliseren: 9,2 procent vindt dat hij soms te snel schiet. Farmaceutische hulpmiddelen kunnen bij sommige mannen helpen, maar zijn zeker niet heiligmakend. Bepaalde oefeningen en technieken doen al veel. Het is vooral belangrijk dat de partner meedenkt."

Waarom mannen geen seksboeken kopen, Wim Slabbinck