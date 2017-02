Een op de drie vrouwen te afwachtend in de liefde

video van de dag Deens televisiespotje geeft krachtige boodschap

2 februari Het Deense televisiestation TV2 weet met een 3 minuten durende reclame een erg krachtige boodschap over te brengen. ,,We leven in een samenleving waarin we te snel in hokjes worden gedeeld. Misschien hebben we meer gemeen dan we denken?" De beelden zijn op YouTube inmiddels al meer dan 1,2 miljoen mensen bekeken. Ook via social media worden de beelden massaal gedeeld.