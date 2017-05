Een pizzapunt als elfde gebod voor YouTube-ster en ex-anorexiapatiënt

Als Marit naar documentaires over anorexia keek waar meisjes 25 kilo wogen, dacht ze ‘dat ben ik niet’. ,,Anorexia is een ziekte. Ik wilde lange tijd niet geloven dat ik anorexia had. Ik wil mensen afhalen van het idee dat een eetstoornis alleen maar in een laag lichaamsgewicht zit. Dat is misschien de heftigste vorm voor de buitenwereld, maar boulimia is net zo ernstig. Dat zie je vaak moeilijker aan het lichaam. Je braakt super veel, je maakt je slokdarm kapot, je tanden verrot”, vertelt Brugman, die zogenoemde ‘braakkaken’ naar eigen zeggen zo herkent. ,,Je ziet het aan de gespierde kaken. En toch, omdat mensen het minder snel doorhebben, kan het lang door sluimeren.”



De Limburgse, die oorspronkelijk uit Woerden komt, wil zoveel meisjes motiveren om stappen te ondernemen. Door te benadrukken dat een eetstoornis een ziekte is, door vragen als ‘hoe kom ik van mijn buikje af?’ te beantwoorden (,,Alleen als je overgewicht hebt, anders is het niet nodig”) en door haar vriendje uit te dagen voor een pizza-challenge. ,,Ga praten, kom ervoor uit, je hoeft niet alleen te knokken. Ik ben geen hulpverlener. Ik ga er niet naast zitten om te zien wat iemand eet, het moet echt uit jezelf komen. Maar ik ben wel een ervaringsdeskundige die wellicht die ene prikkel kan geven om meisjes te stimuleren om hulp te zoeken.”