Hartenkreet eenzame Larissa (21): wie wil er vrienden worden?

Om aandacht te vragen voor haar eenzaamheid, nam ze contact op met RTL Nieuws. Dat plaatste deze week een interview van Larissa met foto op haar website. Sindsdien heeft ze al 200 berichtverzoeken en meer dan 100 vriendschapsverzoeken via Facebook gekregen. ,,Ik heb nog niet alles gelezen, maar helaas wonen veel van de mensen die reageren ver weg.”

Larissa’s ouders Gert (53) en Joke (50) schrokken zich echter een hoedje: zij wisten niets van de publicatie. Larissa heeft een hersenbeschadiging, vermoedelijk het gevolg van complicaties bij haar geboorte. Ze werd met een vacuümpomp gehaald. Haar IQ is nu 59. ,,Ze had mij wel verteld dat ze RTL had benaderd, maar ik had niet verwacht dat het zo’n vaart zou lopen”, vertelt Joke.

Bewondering

Ze vindt het vreemd dat RTL een vrouw met een hersenbeschadiging interviewt zonder daarbij de ouders te raadplegen, maar neemt het medium verder niets kwalijk. Voor Larissa heeft ze bewondering. ,,Ik vind het knap dat zij met haar probleem naar buiten treedt. Ik heb zelf soms niet door dat zij zich zó eenzaam voelt. Als ouders wisten we niet dat het zó erg was.”



Erg is het sinds ze in 2015 van school ging. Vanaf haar zesde gaat Larissa naar het speciaal onderwijs. Eerst naar basisschool ’t Iemenschoer in Hengelo, daarna naar ’t Korhoen in dezelfde plaats. ,,Op school zat ik steeds bij dezelfde kinderen in de klas. Dat was een hechte groep.”



Anno 2017 doet ze twee dagen in de week allerlei klusjes bij Verpleeghuis Krönnenzommer in Hellendoorn. Dat is geregeld via React Twente, een leerwerkbedrijf dat haar helpt te ontdekken waar haar talenten liggen. Eén dag doet ze vrijwilligerswerk bij woonzorgcentrum Diessenplas en helpt bij ze dagactiviteiten voor bewoners.

Computeren

Maar van vrijdag tot en met maandag zit Larissa thuis. ,,Wat ik dan doe? Lezen en computeren.” Buiten komt ze nauwelijks. ,,In de buurt van Markelo is het saai, er is weinig te doen.” Leeftijdsgenoten zijn er wel in de buurt. ,,Maar die zitten vaak al in een groepje, daar kom je niet zomaar tussen.”



Larissa is niet de enige eenzame jongere in Nederland. Volgens het CBS bleek in 2015 4 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder eenzaam. Het gaat om ruim 500.000 personen. Meestal zijn het ouderen die zich eenzaam voelen. Van de 15- tot 25-jarigen is één op de vijftig mensen eenzaam, 2 procent dus.



Ontwikkelingspsycholoog Gerien van der Stam, die een eigen instituut heeft in Enschede, herkent het probleem van Larissa. ,,Dit komt vaker voor. Niet alleen bij mensen met verstandelijke problemen, maar ook bij mensen met andere ontwikkelingsstoornissen.”



Zeker op de leeftijd van Larissa. ,,Op een gegeven moment realiseren mensen zich dat ze anders zijn, terwijl ze ergens bij willen horen en hetzelfde willen zijn. Leeftijdsgenoten zijn op hun beurt nog niet zover dat ze de verschillen van die ander accepteren. Je ziet dan ook vaak dat mensen die volledig gezond zijn en dezelfde ontwikkeling doormaken, contact met elkaar zoeken.”

Lotgenotencontact



Wat jonge vrouwen als Larissa het best kunnen doen? ,,Lotgenotencontact opzoeken. Dat biedt steun en zorgt voor gezelschap. Maar als je je eenzaam of zelfs depressief voelt, is contact opnemen met de huisarts eveneens raadzaam. Die kan je doorsturen naar een psychische praktijkondersteuner van de huisarts (POH) en uiteindelijk mogelijk een psycholoog. De POH of een psycholoog kan je praktische tips geven om te leren je beter in een groep te mengen.”



Het begint er echter volgens haar mee dat jongvolwassenen met een beperking accepteren dat ze anders mógen zijn. ,,Je bent méér dan die beperking."

