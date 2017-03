Hoe Jan Hoedeman een recordvisser werd

'Shin! Kom eens! Wat is dit?'' Mijn hart klopt in mijn keel... Wát een rare vis heb ik zojuist met mijn hengel uit de Noordzee getrokken. Ik roep de hulp in van een van mijn vismaten, want in de eerste seconden dat de vis boven het zeewater komt, kan ik echt niet scannen wat voor beest het is. Een kleine kabeljauw? Nee, daar is de huid te donker voor. We bestuderen de vis die op de grond ligt op het noordelijke havenhoofd van Scheveningen.

,,Een puitaal'', suggereert Shin. Dat is opmerkelijk, want de puitaal die ik vang, is meestal niet groter dan 12 centimeter. Deze is zeker 30 centimeter en nogal dik. De kleine puitaal zet ik altijd terug, maar zo'n grote wil ik wel opeten. Ik pak mijn knuppeltje en geef drie tikken op zijn kop.

Toch blijft er iets knagen. Ik realiseer me dat de vis niet als een paling aanvoelde, zoals de puitaal wel doet. Deze huid voelt stroever. Thuis pak ik de Veldgids Nederlandse Zeevissen erbij: het zou een zeewolfje of een meun kunnen zijn. Ik leg de donkerbruine vis langs de meetlat en zie dat hij 34 centimeter lang is. Er steken drie voelsprieten uit zijn kop. Maar wat is het? Het gevoel van opwinding laait weer op. Ik spring op de fiets en rijd naar vishandel Simonis.

De mannen achter de vitrines van Simonis reik ik de in aluminiumfolie verpakte vis aan en ik vraag ze wat ik vanmiddag heb gevangen. Ze buigen zich met zijn vieren over de vis en komen na vijf minuten studie tot de conclusie: ,,Dit is een meerval.''

In de wonderlijke wereld onder de waterspiegel heb je geen idee wat zich er precies beweegt. Maar een meerval is een zoetwatervis, dus dat kan niet. Ik besluit de foto's van het dier te posten op Facebook.

Zeevisser Arno Arkesteijn reageert op Facebook en wijst me op de mogelijkheid dat ik kans maak op een record. Hij vermoedt dat het een meun is. Via internet stuit ik op de Nederlandse Commissie Record Zeevissen (NCRZ), waar ik het bestaan niet van kende. Na telefonisch contact met voorzitter Peter Dohmen besluit ik een 'recordclaim-formulier' in te vullen. Hij is benieuwd en ziet graag foto's van de vis die ik heb gevangen. Zijn taxatie is dat ik mogelijk een Nederlands record heb voor de driedradige meun.

In mijn keuken heb ik de vis dan al schoongemaakt. Ik weet nu dat ik uit onwetendheid een zeldzame vis heb omgebracht. We gaan hem nuttigen, maar het is een beetje gênant. Als het inderdaad een driedradige meun is, dan is hij volgens de Veldgids Zeevissen 'zeldzaam voor de Nederlandse kust'. De twee filets die er vanaf komen, bakken we in de boter. Het is stevig visvlees, met een bite die tussen de pieterman en de zeeduivel in zit. De smaak is echt heerlijk.

Ik krijg Dohmen aan de telefoon: ,,Ik heb goed nieuws voor je. Deze claim maakt kans op een record. Het is een driedradige meun, maar dan van een andere soort dan de vis die hier in ons kustwater wordt gevangen. Deze soort komt uit het Middellandse Zeegebied en wordt meer in zuidelijk Europa gevangen en langs de zuidwestkust van Ierland.'' Hij vertelt ook dat er in 2015 voor het eerst zo'n gaidropsarus mediterraneus in ons kustwater met de hengel is gevangen. Die was 30,5 centimeter lang. Over een paar maanden gaan ze erover vergaderen.



Op de derde zaterdag van januari komt de NCRZ bij elkaar om records vast te stellen. De commissie gaat niet over één nacht ijs: ze willen niet alleen foto's van de vis, maar ook twee namen van getuigen en hun telefoonnummers. Als ik de film van de vangst terugdraai, herinner ik me vier zeevissers die erbij waren. Twee van hen kom ik het volgende weekend tegen op het havenhoofd. Stephan Schmidt en Johnny Kottenhagen ondersteunen mijn recordclaim.

Het intrigeert me mateloos dat er op de derde zaterdag van januari 2017 voor de 47ste keer zes sportvissers met een biologie-achtergrond bij elkaar komen om naar Angelsaksisch voorbeeld de claims vast te stellen. ,,Het heeft twee kanten: een competitief element en je houdt zo de diversiteit van de visstand in de Noordzee bij'', zegt Dohmen.

Nieuwe soortnaam

De heren zijn er snel uit. De erkenning van mijn bijzondere meun blijkt niet moeilijk: er waren er al een paar gevangen. Pas in 2016 is de vis voor het eerst op de lijst gezet. Er blijkt na mijn vangst twee weken later op de pier van IJmuiden nog een dergelijke meun te zijn gevangen. Die telt echter 33 centimeter, één centimeter minder dan mijn meun. Omdat er nu drie vangstmeldingen zijn, geeft de NCRZ een nieuwe soortnaam aan de vis: gaidropsaris mediterraneus. Die wordt vervolgens ook doorgestuurd naar de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, die alle nieuwe diersoorten vastlegt.



Voor de meeste vissen aan de Nederlandse kust staan de records vrij scherp. Dohmen: ,,Daar valt weinig te verbeteren. Er komen nu nog records bij voor nieuwe vissoorten, zoals de goudbrasem en jouw mediterrane meun. Dit jaar nemen we ook hele nieuwe op: de schurftvis, een platvissoort.''

De grote vraag is: komt de mediterrane driedradige meun hier terecht door de klimaatverandering? ,,Je kunt niet iedere vangst van een zuidelijke soort ophangen aan de opwarming van de aarde'', zegt Dohmen. ,,Wat je wel kunt zeggen, is dat verspreidingsgebieden van een aantal vissen opschuiven naar het zuiden en het noorden.''

Marco Kraal, visserijbioloog en hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Visionair, durft stelliger te zijn. ,,Er worden nu soorten gevangen die we nooit eerder zagen in de Noordzee. Tonijnen, bonito's. Dat is echt een gevolg van de opwarming, daar ben ik echt van overtuigd.''

Een dag na de gesprekken met Dohmen en Kraal ploft er post in de brievenbus. Een certificaat met de vermelding van een Nederlands record. Een badge van de NCRZ die nu op mijn vissersjas zit. En een heus geëmailleerd speldje, 'alleen te dragen door de recordhouder'.