Hoe overleef ik mijn puber?!

Als je bij ons binnenkomt, tref je aan de rechterkant een kapstok. Het is een ouderwetse schoolkapstok. Met tien haken boven en tien onder. Plek zat, zou je denken. Toch hangt de jas van Annebel daar nooit. Die hangt over een keukenstoel. Ligt op de bank. Op de grond. In de gang. Op het toilet (ja, heus!). In de hal. Of boven. Op haar kamer.



Eigenlijk ligt haar jas daar, waar ze 'm uittrekt. Of beter: waar ze 'm uit laat vallen. In huize Jansen gaat het dan zo:



,,Annebel, kun je even je jas ophangen?"



,,Ja, zo."



,,Kan het ook nu?"



Annebel heeft zich geïnstalleerd voor de televisie. De 836ste aflevering van Gossip Girl is begonnen.



,,Ik zit net even. Ik heb de hele dag school gehad."



,,Ik heb ook de hele dag gewerkt."



,,Kun je niet zo zeuren? Wat ben jij een zeurvader geworden, zeg."

Helix

Ziehier Annebel, onze dochter van 15. 3VWO-leerling, blond, beugel, hier en daar een pukkel en net in het bezit van een helix (een piercing in de buitenste ring van haar oorschelp). Toen die na een week in het doucheputje verdween, liepen er dikke tranen over haar wangen en moest er een nieuwe komen. En wel meteen. Nu. Nu. Nu. Pubers, zo weten we inmiddels, gaan uit van zichzelf. Meer dan vaak. Eigenlijk altijd. Als ik haar vraag mij even de afstandsbediening van de tv aan te geven die op een kastje naast haar ligt, zegt ze: ,,Hallo, pak 'm zelf, ik heb 'm daar niet neergelegd.''



Annebel is doorgaans vrolijk, lief, sportief, creatief en altijd aan het ratelen. En eerlijk is eerlijk: makkelijk heeft ze het niet met drie broers, twee oudere en een jongere. Dat zijn, in haar ogen, vijf bemoeials en ongeveer vier ouders. En dat zijn vandaag de dag niet de allerbelangrijkste mensen in haar leven.



,,Vanaf hun 12de luisteren pubers liever naar vrienden en vriendinnen. De invloed van ouders wordt dan steeds minder", stelt Mariëlle Beckers, orthopedagoog en moeder van zeven kinderen. ,,Ze zijn aan het ontdekken bij wie ze horen. Welke plaats hebben ze in de groep? Ze stellen zich de vraag: wie ben ik eigenlijk?"



Da's een goeie. Oók voor mijn vrouw en mij. Wie is zij? Wat wil zij? Hoe gaan wij om met haar? Het zijn vragen waar niet zo gemakkelijk een antwoord op te vinden is. Je pikt ervaringen mee van je eigen ouders, kijkt (zo goed mogelijk) om je heen, vertrouwt op je gevoel. En leest Het puberende meisjesbrein ontrafeld van Lisa Damour. Het boek is een bestseller in de Verenigde Staten en ligt nu in Nederland in de boekwinkel. Psycholoog Damour noemt het opvoeden van pubers 'een van de lastigste, heerlijkste, vermoeiendste en meest bevredigende dingen die je ooit zult ondernemen'. Zij benadrukt dat tieners zich móeten afzetten.

Quote Ze woont op kamers, maar plotseling zijn wel al mijn sportkleren verdwenen

'Jullie doen alsof wij van een andere planeet komen', zei mijn middelste zoon (nu 17) niet lang geleden. Ook hij is nog niet uitgepuberd, net als de oudste (18) die in de blessuretijd zit van de puberteit. Hopen we. ,,Nou, mijn dochter van 20 gedraagt zich af en toe ook nog puberaal, hoor", zegt Beckers. ,,Ze woont op kamers, maar plotseling zijn wel al mijn sportkleren verdwenen."



Ze vertelt het op de dag dat Annebel net de schoenen van haar oudste broer heeft aangetrokken. Haar logische uitleg: ,,Hij heeft ook vaak de mijne aan. En gisteren had-ie mijn oortjes gepakt. En zaterdag mijn oplader. En jij hebt er toch geen last van?"



Nou, van studieboeken wel. Ze liggen overal. Wiskunde A op de bank, geschiedenis op de trap en Nederlands in de fruitschaal. Wat ik doe? Dat varieert. Hangt ook af van mijn eigen gemoedstoestand. Meestal zeg ik er wel wat van (grote mond terug). Of ik stapel ze op en zeg niks. En heel soms ben ik 't zat: dan tier ik en kan ik de neiging om die boeken door haar kamer te gooien niet onderdrukken (sorry, school).

Bananenschillen

Quote Als je heel erg oordeelt, zetten ze de hakken in het zand De verdwenen oortjes en op- laders en de schoenenruil passen in de verzameling kleine, maar voortdurende ergernissen. Net als de fiets die ze steevast neergooit in de gang, lege chocolademelk pakken in de koelkast, halflege glazen op haar kamer, snoeppapiertjes overal en het tafeldekken om de studieboeken op de eettafel heen (,,Kun je niet op je kamer leren?'' ,,Halloooo, wat is je probléém?'' ,,Nou, euh, dat we gaan eten.'') Over tafeldekken gesproken: er geldt in huize Jansen een heus tafeldekschema. Vier kinderen: dus op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zijn ze allemaal één keer de klos. Maar o wee als het anders is.



,,Bel, kun jij de tafel dekken, je broer heeft vanavond een wedstrijd." ,,Hallo! Het is niet mijn dag, hè."



Rechtlijnigheid, egoïsme en een schrijnend gebrek aan empathie behoren tot de minst aantrekkelijke eigenschappen van een puber. De kunst is, zegt Mariëlle Beckers, te bepalen waarover je je wel en waarover je je niet druk maakt. ,,Kies dus wat écht belangrijk is om een punt van te maken. Dat kan voor iedere ouder anders zijn. De ene heeft smetvrees en vindt dat een slaapkamer schoon en piekfijn opgeruimd moet zijn. Ikzelf heb dat opgegeven. Natuurlijk, het moet niet té zijn. Als het erg is, zeg ik: oké, ik weet niet of er al ergens een dode muis ligt, maar laten we afspreken dat je voor het einde van de week je kamer hebt opgeruimd. Het is belangrijk om niet overal een groot probleem van te maken."



Humor is één van de wapens, zegt Beckers. ,,Neem die zwart geworden bananenschillen in hun kamer of op de vensterbank. Ik heb er wel eens een foto van gemaakt en in onze familiegroepsapp gedaan. 'Hé jongens, alle bananen zijn op'. Mijn dochter die langs komt om zich te ontharen en de strip in onze badkamer laat liggen. Herinner ik haar eraan dat de vuilnisbak echt maar op een halve meter staat. Als je heel erg oordeelt, zetten ze de hakken in het zand. Zij weet zelf ook wel dat het onsmakelijk is.''

Quote Bij mij liggen de telefoons beneden als de kinderen gaan slapen

Heisa

Kan wel zijn, die humor, maar bij vieze slipjes in de badkamer komt er in huize Jansen toch echt heisa. En er volgt een oordeel. ,,Lekker zeg, voor iedereen hier in huis." Die aanpak is overigens absoluut geen garantie voor succes.



Omgaan met pubers, je doet zo'n beetje alles tegelijk: laveren langs spontaan opgedoken chagrijn, tellen tot tien (of honderdtien), boos worden, relativeren, knuffelen of zwijgen, maar de vraag is: wanneer doe je wat op welk moment? Een handleiding is er niet. Van het ene op het andere moment slaat de stemming om. Vaak vertrouw ik daarom op mijn gevoel.

,,Opvoeden is eigenlijk alleen maar lastiger geworden", zegt Mariëlle Beckers.



,,Door de komst van onder andere social media. Vroeger trok je met vrienden naar de stad, kwam je thuis dook je in de boeken, deed je een spelletje of keek je televisie. Nu moet je continu bereikbaar zijn voor anderen. En nog reageren ook. Dat levert stress en druk op. Jongeren kunnen zich moeilijker losmaken van alles." Ik denk aan Annebel. Tijdens het welbekende tienminutengesprek op school vertelde haar mentor dat alles heel goed gaat, maar dat haar ene arm langer is dan de andere: daar zit namelijk een telefoon aan vast. Zij is een puber-van-deze-tijd. Compleet met Whatsapp, Instagram ('Insta'), SnapChat ('Sneppen'), Facebook, duckfaces, Candycrush, de hele rataplan. Helemaal in een deuk ligt ze om snapchats van vriendinnen, die ze volgens mij vorige week ook al met elkaar deelden. Meekijken is trouwens not done, zo leerde ik ooit op een social-media-avond op school. Whatsapp-gesprekken willen inzien is hetzelfde als dat je vroeger op straat stond te chillen met vrienden en je ouders stonden achter je mee te luisteren.



Meeluisteren doe ik niet, maar we hebben wel regels. Trots ben ik op die ene: tijdens het eten worden bij ons alle telefoons geweerd. Beckers: ,,Bij mij liggen de telefoons beneden als de kinderen gaan slapen. Het is bewezen dat het slaap- of concentratieproblemen oplevert als je tot laat ligt te chatten."

Quote Het feestgedruis was in alle hevigheid losgebarsten Afspraken maken, grenzen stellen, daar gaat het om, vindt Beckers. Soms flirten pubers opzichtig met die grenzen, zo weten we inmiddels ook van Annebel. Haar verjaardagsfeestje wil ze in drieën: uit eten met het gezin, 'een feest met opa's, oma's, ooms, tantes en zo' en een dansfeestje met de Urks, haar vaste vriendinnengroepje (de naam Urks onstond in een jolige bui. 'Hallo, wat ben jij een Snurk', wat verbasterd werd tot Urkel en later tot Urk) en een stel meisjes uit de klas. ,,Kunnen jullie dan naar de film, ofzo? En dan niet om 10 uur thuiskomen."



Dat laatste was erg belangrijk voor haar. Waarom dat was, bleek toen we om half 12 thuiskwamen. De muziek stond veel te hard en waren niet alleen de (vier) Urks aan het dansen, maar ook vrienden en vriendinnen van de handbal en uit de buurt. Geschat bezoekersaantal: veertig. En dat terwijl wij chips en cola in huis hadden gehaald voor een man of tien. Dat er op een houtje gebeten moest worden, was aan niets te merken.



Het feestgedruis was in alle hevigheid losgebarsten. Onder luid geschreeuw, gelach en gebonk op deuren. De buren hebben er nogal last van gehad, zo leerde het bezoekje van de wijkagent, die rond kwart over 12 aanbelde. 'U hoeft zich niet meteen te schamen, hoor meneer, het komt heel vaak voor. Maar rond half 11 hebben buren een melding gedaan van overlast, dus ik kom even kijken.'

Logo Volledig scherm Een kwaaie bui is vaak van het ene moment op het andere voorbij. © Pim Ras

Toonbaar