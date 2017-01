'Ik vrees het zwarte gat'

Veertig jaar gaf ze les op een basisschool. Nu, op haar 60ste, gaat José Brand stoppen met werken. Ze verheugt zich op de vrijheid, maar vreest ook het 'zwarte gat'. ,,Wie ben ik als ik niet meer juf José, maar gewoon José ben?"



Het lesgeven aan kleuters deed ze met liefde en plezier. Maar de werkdruk in het basis- onderwijs, daar had ze geen zin meer in. Het 'gedoe' eromheen: de administratie, het bijhouden van alle veranderingen, het onder de knie krijgen van de digitale systemen. Steeds vaker kwam ze kapot thuis, niet meer in staat om nog iets te doen. ,,Mijn man zei: 'Als het zo moet, stop er dan alsjeblieft mee.' En ik vond het ook tijd om eindelijk eens rust en tijd voor mezelf te nemen. Dus heb ik de knoop doorgehakt."



Vlak voor de kerst- vakantie heb je afscheid genomen van school. Hoe was dat? ,,In de aanloop ernaartoe heb ik heel wat keren alleen in de klas gezeten, nadat de kinderen naar huis waren. Met tranen in mijn ogen. De nacht voor het afscheid deed ik geen oog dicht, zo nerveus was ik. En het was ook heel emotioneel, maar wel echt een feestje. Er was een erehaag, ik werd toegezongen, de kleuters hadden allemaal een bloemetje bij zich, ik kreeg koffie en taart, ging lunchen met mijn collega's en toen mocht ik gaan. Dat was wel even raar thuiskomen. 'Oké,' dacht ik, 'dit was het dan.' Maar het voelde goed."