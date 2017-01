IKEA roept strandstoel terug na beknellingen

Loedermoeder van het jaar: Soms laat ik de boel de boel

20 januari Geen enkele moeder is perfect. Dat heeft Lisette de Bruijn (32) uit De Lier wel bewezen. Ze is verkozen tot Loedermoeder van het Jaar, een eretitel voor het delen van de meest imperfecte moedermomentjes op social media. De uitreiking - een initiatief van Loedermoeder.nl was vanavond in Zeewolde.