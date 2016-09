Jouw stamboom is straks gewoon op internet te vinden

Opvoedexperts: Gemeente beschuldigt pubers van drugsgebruik

10 september Zeventig ouderparen uit Haaksbergen zijn voor vanavond uitgenodigd om in een lokaal theater te praten met hulpverleners, politie en de gemeente over het vermeende drugsgebruik van hun kinderen. Expert hebben vraagtekens bij de dwingende toon die de gemeente in een brief gebruikte. ,,Het is opvallend dat de gemeente meteen met een beschuldiging begint.''