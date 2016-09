Kolvende hardloopster maakt indruk met foto op Facebook

Staat dit shirtje mij? Pratende spiegel geeft het antwoord

15 september Past die broek wel bij dat shirt en staat deze kleur mij eigenlijk wel? Dit soort vragen kun je de komende weken in Utrecht live stellen aan bekende fashionvloggers, die verstopt zitten in een passpiegel. De populaire vlogger Serena Verbon (32) gaf vandaag de eerste adviezen aan winkelend publiek bij The Sting aan het Vredenburg.