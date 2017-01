Kringloopwinkel weer helemaal in trek

Zodra de kooplust bij de Nederlanders weer terug is, merken de kringloopwinkels dat. In 2016 groeide deze branche van 900 winkels naar 1000. Ook de omzet steeg, blijkt uit cijfers van de branchevereniging, met ruim 90 miljoen euro in 2014 naar meer dan 100 miljoen euro in 2016.



Kelly Boskma van de Hippe Kringloop uit Assen opende in april vorig jaar haar winkel en is daarmee een van de honderd nieuwkomers in het land. ,,Het belangrijkste vinden we dat we mensen met een afstand tot de werkvloer een dagbesteding geven. Maar daar moet natuurlijk wel een basis voor zijn en we merken dat het goed loopt.''



Kringloopwinkels zijn allang niet meer alleen muffe dumpplekken voor oude meuk. Ook Boskma wil dat haar winkel een frisse uitstraling heeft. ,,Vaak is het pand donker en wordt er veel donkerbruin meubilair gebracht. Wij kiezen er daarom voor om kasten zelf van een likje verf te voorzien of stoelen met een vrolijk stofje op te fleuren. Het is leuk om te doen, we kunnen iets meer voor de meubels vragen en het ziet er in de winkel beter uit.''