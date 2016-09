Moeder deelt aangrijpende foto van overleden dochter

Julie Apicella zette de foto online naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar. ,,Schoolfototijd, maar uiteraard ontbreekt iemand heel speciaal: mijn dochter Emily", schrijft ze.



Het contrast is groot tussen de leegte rechts en het lachende meisje links, met een korte coupe vanwege de chemotherapie. Maar Apicella aast met de foto niet op medelijden, ze wil voorkomen dat anderen hetzelfde meemaken. ,,Stel je voor dat je schoolfoto dit jaar de laatste is die je ooit kan maken."



Enkele seconden

Ze vraagt haar vrienden daarom om hun Facebookfoto uit te rusten met een geel lintje om aandacht te vragen voor kinderkanker. ,,Het duurt enkele seconden en je hoeft geen geld of je nier te doneren. Bijna iedereen in mijn lijst heeft kinderen of familieleden en dit kan jouw werkelijkheid zijn in de toekomst, want 1 kind op de 285 krijgt een kankerdiagnose."



Apicella zegt dat de symptomen onder de aandacht brengen slechts een eerste stap is, maar dat het gele lintje voor kinderkanker even bekend moet worden als het roze van borstkanker. ,,Maar eer dat dat gebeurt, moeten mensen gewoon iets posten op sociale media.