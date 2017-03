Onderzoek wijst uit: we lijken op onze voornaam

Britse bijstandsmoeder wint loterij en zet ex-man op zijn plek

23 februari Tot nu toe had ze weinig geluk: de Britse Beverley Doran (37). Ze leefde de afgelopen jaren noodgedwongen van een bijstandsuitkering en moest in haar eentje de zorg dragen voor haar vier kinderen, waarvan twee met een beperking. Maar vorige week keerde het tij. Ze won 17 miljoen euro. Van één ding is ze zeker: haar ex-man kan fluiten naar de jackpot.